Atlético de Madrid acerta a chegada de Moussa Dembelé

O Atlético de Madrid ganhou um novo reforço. Segundo adiantado pelo As, o atacante Moussa Dembelé chega por empréstimo do Lyon até o final da temporada com opção de compra.

Dembélé chega para reforçar o ataque do Aleti

O atacante de 24 anos chega para repor a saída de Diego Costa e dar mais opções ofensivas ao técnico Diego Simeone. Na temporada passada, pelo clube francês, Dembelé disputou 27 jogos no Campeonato Francês e marcou 16 gols. Na boa campanha da Liga dos Campeões, marcou dois gols em dez jogos.

Nessa temporada, no entanto, seus números são mais modestos. Sendo titular em apenas seis jogos do campeonato nacional, marcou somente um gol. Segundo o Marca, caso o Atleti queira adquirir o jogador em definitivo, seus direitos econômicos foram fixados em 33 milhões de euros.