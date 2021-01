Atlético de Madrid, de Suárez e líder, encara o Valencia em duelo de gerações de artilheiros uruguaios

O Atlético de Madrid entra em campo neste domingo, no Wanda Metropolitano, contra o Valencia, às 17h (Brasília) com transmissão do Fox Sports, em duelo válido pela 20ª rodada de LaLiga.

A equipe de Diego Simeone lidera tranquilamente o campeonato com 44 pontos, sete a mais que o vice-líder Real Madrid, e 10 a mais que o Barcelona, terceiro colocado.

Isso porque os colchoneros ainda têm um jogo a menos que seus rivais na briga pelo título. Ou seja, a diferença pode ser de 10 pontos para o Real.

Diante do Valencia, que é apenas o 14º colocado com 20 pontos, Simeone terá o ataque comandado por Luis Suárez mais uma vez. O uruguaio é o artilheiro de LaLiga com 11 gols.

Aos 33 anos, Suárez pode ver no Valencia uma versão sua do futuro, já que o embate põe frente a frente duas gerações de atacantes do Uruguai.

Maxi Gomez, de 24 anos, é um dos destaques do Valencia, tendo marcado 5 gols na atual temporada em 16 jogos e promete levar à frente a próxima geração uruguaia de atletas.

Desde que chegou à Espanha, em 2017, vindo do Defensor-URU, Gomez marcou 47 gols por Celta de Vigo e Valencia, confirmando seu futuro promissor como ícone da “Celeste”.