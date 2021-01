Atlético-GO leva a melhor sobre o Fortaleza e complica a vida do adversário na tabela

O Atlético-GO e Fortaleza duelaram pela 32ª rodada do Brasileirão, em Goiânia. No confronto em que o goleiro Jean foi destaque da partida com pênalti defendido, gol marcado e defesas salvadoras, o Dragão ainda completou o placar com Natanael logo depois de Juninho, do Tricolor do Pici, levar o segundo amarelo e ser expulso. Com a vitória, os goianos ficam mais tranquilos na tabela e só não complicaram ainda mais a vida dos adversários porque o Bahia perdeu na rodada.

Agora o Dragão é o 12º colocado com 42 pontos, sete acima do Z-4 e nove do G-6. O Fortaleza, por sua vez, perde duas posições e agora passa a ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento ao ter 35 pontos. O Bahia vem logo abaixo com 32 pontos.

FORTALEZA COMEÇOU LIGEIRAMENTE MELHOR

Jogando fora de casa, o Fortaleza começou trocando passes e tendo mais superioridade no campo ofensivo. Aos 11 minutos, Mariano Vázquez fez uma boa chegada e chutou para a defesa de Jean.

O sistema defensivo do Fortaleza estava bem postado, o que neutralizou as tentativas de chegadas do Atlético-GO. Em uma das poucas chegadas, Natanael cruzou e Marlon Freitas cabeceou com perigo e assustou Felipe Alves.

PÊNALTI E… JEAN PEGOU

Yuri Cesar chutou e a bola bateu no braço de João Victor, e os atletas do Fortaleza pediram pênalti. Após a checagem no VAR, Rafael Traci confirmou a penalidade e deu amarelo para o zagueiro.

Na cobrança, Juninho cobrou rasteiro e no meio. Jean defendeu.

JEAN SALVA ATRÁS E FAZ GOL NA FRENTE

O goleiro Jean se destacou na partida pelas defesas durante o jogo e principalmente o pênalti. Como se não bastasse, o goleiro ainda assumiu a responsabilidade e abriu o placar após Janderson ser derrubado por Paulão.

TENTATIVA DE REAÇÃO

No começo do segundo tempo, o técnico Enderson Moreira quis melhorar seu setor ofensivo e colocou o artilheiro Wellington Paulista. Com poucos minutos em campo, o atacante quase marcou após uma bola que sobrou em seus pés em cobrança de falta. Ele girou e chutou por cima.

FOI PARA O CHUVEIRO MAIS CEDO

A noite não tá para o Juninho. Além de perder o pênalti, o jogador recebeu o segundo amarelo e consequentemente o vermelho após parar o contra-ataque do Atlético-GO.

GOOOOL!

Pouco tempo depois do Fortaleza ter um jogador expulso, o Atlético-GO abriu o placar. Após contra-ataque de João Victor, o zagueiro deu passe dentro da área para Natanael, que só teve o trabalho de jogar para o fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X FORTALEZA – 32ª RODADA DO BRASILEIRO

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 24 de janeiro de 2021, às 18h15

Árbitro: Rafael Traci (Fifa / SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (Fifa / SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: João Victor, Zé Roberto (AGO); Juninho, Paulão (FOR)

Cartões vermelhos: Juninho (FOR)

GOLS: Jean, 39’/1ºT (1-0); Natanael, 34’/2ºT

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)

Jean; Dudu, João Victor, Eder (Gilvan, no intervalo) e Natanael; Willian Maranhão (Baralhas, aos 37’/2ºT), Marlon Freitas e Wellington Rato; Danilo Gomes (Arnaldo, aos 15’/2ºT), Zé Roberto (Vitor, aos 35’/2ºT) e Janderson.

FORTALEZA (Técnico: Enderson Moreira)

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão Jackson e Tinga; Juninho, Ronald (Luiz Henrique, aos 42’/2ºT), Mariano Vázquez (João Paulo, aos 14’/2ºT) e Osvaldo (Wellington Paulista, aos 14’/2ºT); David (Éderson, aos 37’/2ºT) e Yuri César (Derley, aos 37’/2ºT).