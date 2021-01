Atlético-GO x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em busca de reverter a má fase, já que não vence a cinco partidas pelo Brasileirão, o São Paulo que, nesse meio-tempo, perdeu a liderança para o Internacional, visita neste domingo (31), às 16h, o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da competição nacional.

Com força máxima, e Hernanes, embora não seja titular, de volta, após cumprir o período de isolamento por conta da contaminação por Covid-19, o Tricolor também terá Gabriel Sara, que foi vetado da partida contra o Coxa por conta de um mal estar. O meia treinou normalmente durante a semana está a disposição para a partida.

Do outro lado, o Atlético-GO vem de uma derrota para o Crac, no Campeonato Goiano, na última quinta-feira (28), mas no Brasileirão venceu os dois últimos jogos, contra Fortaleza e Botafogo. O ex-goleiro do Tricolor, Jean, por força de contrato, não poderá atuar, assim como o atacante Danilo Gomes, pelo mesmo motivo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X SÃO PAULO

Local: Antonio Accioly, Goiânia (GO)

Data e Horário: 31 de janeiro de 2021 (domingo), às 16h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha Batos (BA)

Árbitro de Vídeo: Johnny Barros de Oliveira (SC)

Onde acompanhar: Globo (SP), Premiere, TR do LANCE! e em áudio pela parceria LANCE!/Voz do Esporte

ATLÉTICO-GO

Kozlinski; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão (Pereira), Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato. Técnico: Marcelo Cabo

Desfalques: Jean e Danilo Gomes (questões contratuais)

Pendurados: João Victor, Zé Roberto, Natanael, Everton Felipe e Chico

SÃO PAULO



Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Walce e Lizieiro (Departamento Médico)

Pendurados: Brenner, Pablo, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Fernando Diniz