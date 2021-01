Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Hulk

Hulk é do Atlético-MG. Nesta sexta-feira (29), o clube mineiro anunciou a contratação do atacante que está sem clube desde que não aceitou renovar o contrato com o Shanghai SIPG, equipe que defendeu nos últimos cinco anos.

Hulk estava passando as férias na Paraíba, onde nasceu, e treinando para manter a forma física. De acordo com o Galo, o atacante chega nos próximos dias a Belo Horizonte para fazer exames e assinar com o clube.

Veja abaixo a nota emitida pelo Atlético-MG:

O atacante Hulk é o mais novo reforço do Galo. Com passagens pela Seleção Brasileira e renome internacional, Hulk é um reforço de peso que chega para vestir a camisa alvinegra até a final de 2022. O jogador chegará a Belo Horizonte nos próximos dias para fazer os exames médicos e assinar contrato.

Aos 34 anos, Hulk despontou para o futebol com a camisa do Porto. Entre 2008 e 2012, o brasileiro defendeu o clube português e foi campeão nacional quatro vezes. Depois, passou por Zenit, da Rússia, e Shanghai SIPG, da China.

O brasileiro, que também disputou a Copa do Mundo de 2014 pelo Brasil, chega ao Atlético-MG, que planeja um projeto esportivo em 2021 ambicioso sob o comando de Jorge Sampaoli. Vale lembrar também que o Galo irá inaugurar em 2022 a Arena MRV.

No entanto, Hulk não poderá ser utilizado na reta final do Campeonato Brasileiro. O prazo de inscrições acabou em novembro de 2020. Mas, o jogador será peça fundamental para o Galo nas competições de 2021. O Alvinegro terá pela frente o Campeonato Mineiro, que deve começar com time alternativo, Copa do Brasil, o Brasileirão e a Conmebol Libertadores, caso confirme a classificação.