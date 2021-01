Atlético-MG anuncia rescisão com Alexandre Mattos

No primeiro dia de mandato de Sérgio Coelho, o Atlético-MG comunicou a saída de Alexandre Mattos do cargo de diretor de futebol.

O contrato do diretor com o Galo era válido até o fim de 2021. No entanto, órgão especial colegiado clube optou pela rescisão. O grupo é formado pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin.

O Atlético acertou, hoje (4/1), a rescisão contratual com o diretor de futebol Alexandre Mattos. Confira a nota completa: https://t.co/nXCvPHSUAj O clube agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais. pic.twitter.com/0dBnmlfrmY — Atlético 😷 (@Atletico) January 4, 2021

“Optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho”, explicou o Atlético-MG no comunicado.

O trabalho de Alexandre Mattos no Galo teve início em março de 2020. Anteriormente, o diretor passou por clubes como Palmeiras, Cruzeiro e América-MG.

Confira o comunicado emitido pelo Atlético-MG:

“O Clube Atlético Mineiro acertou, nesta segunda-feira, 4 de janeiro, a rescisão contratual com o diretor de Futebol Alexandre Mattos.

O encerramento do vínculo com Alexandre Mattos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin.

Por deliberação deste órgão, optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho.

A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo.

O Clube Atlético Mineiro agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais”.