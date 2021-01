Atlético-MG aumenta liderança em ranking de pênaltis a favor no Brasileiro; veja quem teve mais e menos

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG buscou o empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, aos 52 minutos do 2º tempo, com um gol de pênalti marcado por Hyoran.

O Galo, aliás, já era o líder de penalidades a favor no Campeonato Brasileiro antes da 29ª rodada, e agora ampliou sua vantagem na ponta.

Ao todo, o time comandado por Jorge Sampaoli já teve 10 pênaltis marcados de forma favorável em 28 jogos – o Atlético ainda tem jogo atrasado contra o Santos.

Em seguida no ranking, aparecem Flamengo e Santos, empatados com 8 pênaltis a favor cada.

Completando o pódio, figuram Palmeiras e Internacional, com 7 para cada clube.

Na outra ponta da tabela, o Athletico-PR só teve 1 pênalti para si até agora em 29 jogos realizados na Série A, sendo o “lanterna” isolado no quesito.

Guilherme Arana durante jogo entre Atlético-MG e Red Bull Bragantino Clube Atlético Mineiro

CONFIRA O RANKING

10 – Atlético-MG

8 – Flamengo

8 – Santos

7 – Palmeiras

7 – Internacional

6 – Bahia

6 – Fluminense

6 – Sport

5 – São Paulo

5 – Botafogo

5 – Coritiba

5 – Red Bull Bragantino

4 – Corinthians

4 – Grêmio

3 – Vasco

3 – Goiás

3 – Fortaleza

2 – Atlético-GO

1 – Athletico-PR