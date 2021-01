Atlético-MG bate o Corinthians nos pênaltis e avança para a final do Brasileirão sub-20

Atlético-MG e Corinthians se enfrentaram nesta segunda-feira, em Belo Horizonte, pelo segundo jogo das semifinais do Brasileirão sub-20. Após empate por 1 a 1 no Parque São Jorge na semana passada, o Galo avançou para a final com uma vitória por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após novo empate por 1 a 1.

O começo da partida foi agitado. Logo no primeiro lance, o meia Lucas Pires, do Corinthians, perdeu grande chance após receber livre dentro da área e chutar por cima do gol. Aos quatro minutos, o Galo abriu o placar com Talison. O lateral-direito recebeu em profundidade na área e bateu cruzado, mandando a bola para as redes do goleiro corintiano Guilherme.

O time do Parque São Jorge teve a chance de empatar já nos acréscimos, em chute de Vitinho que parou em grande defesa do goleiro atleticano.

Na segunda etapa, o Corinthians partiu em busca do empate, que veio aos 59 minutos. O meia Du recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no gol de Delfim, sem chance de defesa. Já nos acréscimos do tempo regulamentar, Wendell, atacante do Timão, foi expulso.

Com o novo empate por 1 a 1 nos 90 minutos, a definição do confronto foi para as penalidades máximas. Nas cobranças, Mandaca, Ronald, Reginaldo e Alemão converteram para o Timão, enquanto Matheus Araújo chutou na trave. O Atlético acertou todas os seus pênaltis, com Wesley, Micael, Guilherme Silva, Luís Eduardo e Guilherme Santos. O Galo agora vai enfrentar o Athlético-PR na decisão do torneio.