Atlético-MG congratula Cruzeiro pelo centenário e gera revolta em parte da torcida nas redes sociais

A rivalidade entre Atlético-MG e Cruzeiro é uma das mais intensas do futebol mundial. Porém, neste sábado, o Galo deixou de lado qualquer rusga e deu os parabéns pelo aniversário de 100 anos do seu principal adversário.

“O Clube Atlético Mineiro congratula o Cruzeiro pelo seu centenário”, descreveu a postagem do Galo divulgada nas redes sociais no início da noite deste sábado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A postura dos dirigentes atleticanos gerou uma grande repercussão. Vários torcedores do clube não gostaram dos parabéns ao Cruzeiro. “Não acredito nisso, aceitar o Everson no Galo já é o cúmulo, agora parabenizar o rival? Realmente estão acabando com o clube…”, disse um fã.

“Primeira decepção do ano com o Galo”, emendou outro internauta.

Por outro lado, houve também incentivos à postura cordial do Atlético-MG em relação ao Cruzeiro. “São rivais não inimigos, amigão”, destacou um torcedor.

O Clube Atlético Mineiro congratula o @Cruzeiro pelo seu centenário — Atlético 😷 (@Atletico) January 2, 2021

O Atlético-MG ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, sete a menos que o líder São Paulo. Já o Cruzeiro está na 11ª posição na Série B. Com 41 pontos, a Raposa está a 10 do G-4 faltando seis rodadas para o fim da competição.