Atlético-MG e América-MG não perdoam e tripudiam sobre manutenção do Cruzeiro na Série B; veja

Neste sábado (16), o Cruzeiro deu adeus às chances de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, o clube mineiro não tem mais chances matemáticas de voltar à elite e passará o ano do centenário na Série B.

Com a derrota e o fim do sonho de retornar à Série A, os rivais não perdoaram. América-MG e Atlético-MG aproveitaram o drama vivido pela Raposa e utilizaram as redes sociais para provocar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O primeiro foi o América-MG. Classificado já para a elite do futebol brasileiro e brigando pelo título da Série B, o Coelho utilizou as redes sociais e escreveu: ‘fico triste com uma notícia dessas’ com o mascote ao fundo acendendo um sinalizador.

Já o Atlético-MG, principal rival histórico do Cruzeiro, escreveu em sua conta do Twitter: ‘time grande sobe’, fazendo referência à famosa frase ‘time grande não cai’, utilizada no passado pelos torcedores da Raposa.

Veja abaixo as provocações feitas por América-MG e Atlético-MG:

Time grande sobe! — Atlético 😷 (@Atletico) January 17, 2021

Com 44 pontos, o Cruzeiro não tem mais chance de acesso. Faltando três rodadas para o fim e na 13ª posição, o clube mineiro passará o ano do centenário na Série B. Na próxima rodada, os comandados por Felipão encaram o Operário, em casa.