Atlético-MG faz penúltimo treino antes de enfrentar o Fortaleza

Com o Campeonato Brasileiro embolado na parte de cima e já chegando na reta final, o Atlético-MG tenta diminuir a oscilação para manter vivo o sonho do título. O Galo enfrenta o Fortaleza no próximo domingo, às 17h, no Mineirão.

O elenco atleticano se apresentou na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Galo, e o comandante Jorge Sampaoli comandou a penúltima atividade antes do compromisso pela 33ª rodada.

“Temos que entrar como se fosse uma final porque, se a gente deixar de somar pontos, a gente sai praticamente dessa briga pelo título. Então, precisamos ganhar, somar e torcer por algum tropeço dos tempos que estão acima para que a gente vá subir aos poucos e consiga nosso objetivo”, disse o jogador Guga.

“Daqui para frente, vai ser assim, é jogo a jogo. A gente sabe que não pode mais bobear. Precisamos somar pontos para seguir vivos. Estamos bem confiantes e focados para fazer valer a pena todo esse esforço que foi feito durante a temporada toda para, se Deus quiser, concretizar com o título”, concluiu o lateral.

“O Fortaleza é uma equipe bem organizada e muito difícil de jogar contra, então, temos que fazer nosso jogo e tirar essa tensão, essa pressão. Tentar entrar nesse jogo, claro, sabendo da responsabilidade da vitória, mas não levar essa tensão toda que está no extracampo para dentro do campo porque pode ser pior para a gente. Sabemos que é um jogo extremamente difícil e que precisamos ganhar. Que a gente possa entrar bem focado e tranquilo para fazer um grande jogo”, finalizou Guga falando sobre o próximo adversário.