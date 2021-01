Atlético-MG faz propostas a Elias e Robinho para encerrar disputas milionárias na Justiça do Trabalho

O Atlético-MG está tentanto conseguir um acordo com o volante Elias, que processa o clube e pede R$ 2,7 milhões de indenização. A Justiça do Trabalho enviou a ação movida pelo jogador para que haja uma tentativa de conciliação, após o Galo manifestar que busca um acordo com o atleta.

Elias, que teve sentença favorável do seu pedido na Justiça, pode receber R$ 2,3 em 12 parcelas para encerrar a questão se o jogador aceitar a proposta alvinegra de acerto.

O volante, que está sem clube, ainda está no prazo jurídico para responder se aceita ou não as condições do Galo para fazer os pagamentos.

Caso Robinho

Outra ação milionária contra o Atlético é do atacante Robinho, que pede R$ 4,95 milhões do clube por questões trabalhistas. O Galo fez uma proposta ao jogador para acertar o débito, com desconto e pagar cerca de R$ 4,3 milhões em 35 parcelas a partir de fevereiro. A informação do acordo de Robinho com o Atlético foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.

As 10 primeiras parcelas serão no valor de R$ 100 mil, e as 25 restantes de R$ 134 mil mensais, além do Atlético cobrir outros R$ 250 mil de honorários advocatícios.