Atlético-MG no Brasileirão, rodada da Série B e campeonatos europeus… saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

A semana de futebol começa agitada no Brasil e no exterior. Nesta segunda-feira (11), RB Bragantino e Atlético-MG protagonizam mais um confronto da 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Pela série B, três partidas abrem a 34ª rodada da Segunda Divisão nacional. Além disso, ainda tem partidas da La Liga, Brasileirão sub-20, Série C e mais…

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

15h – Atlético-MG x Corinthians

Brasileiro sub-20

Onde assistir: SporTV

17h – Huesca x Betis

Campeonato Espanhol

Onde assistir: ESPN Brasil



17h – Stockport County x West Ham

Copa da Inglaterra

Onde assistir: DAZN

17h30 – Ponte Preta x Cuiabá

Série B

Onde assistir: SporTV, Premiere

20h – RB Bragantino x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: SporTV (exceto SP), Premiere

20h – CRB x Guarani

Série B

Onde assistir: Premiere

20h – Confiança x Operário

Série B

Onde assistir: Premiere

20h – Brusque x Ituano

Série C

Onde assistir: DAZN