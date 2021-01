Atlético-MG quer ficar com Hyoran, mas Palmeiras ainda espera oferta e fala em sondagens pelo meia

Um dos principais nomes do Atlético-MG em toda a temporada 2020 e responsável direto pela equipe de Jorge Sampaoli ainda sonhar com o título brasileiro, o meia Hyoran deve mesmo permanecer em Belo Horizonte no futuro.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao Atlético-MG que o clube mineiro decidiu internamente realizar a compra do atleta junto ao Palmeiras.

Porém, por conta do período de decisão no qual se encontra a equipe paulista, as reuniões pela aquisição em definitivo de Hyoran por parte do Galo só devem acontecer na próxima semana.

O Atlético-MG tem até o final do mês de janeiro a preferência na negociação pelo atleta. Caso até o dia 31 de janeiro o clube mineiro não deposite o valor de R$ 7,5 milhões referentes a 50% dos direitos econômicos do atleta, o Palmeiras poderá negociar Hyoran com qualquer outra equipe sem precisar consultar o rival.

Porém, de acordo com apuração do ESPN.com.br com fontes ligadas ao Palmeiras, o clube até o momento recebeu apenas algumas sondagens, mas a negociação deve mesmo ser encaminhada com o Atlético-MG.

Neste momento, o Palmeiras aguarda um movimento do time mineiro. Caso a oferta seja agradável ao clube paulista, não haverá necessidade de negociação. Existe ainda uma remota possibilidade de um reempréstimo de Hyoran ao Galo. Porém, tal ação só acontecerá caso as propostas de compra do Atlético-MG sejam muito baixas.

Por conta da pandemia da COVID-19 e impossibilidade de arrecadação com bilheterias, o Palmeiras vê atletas emprestados e com chances de venda como ativos a serem negociados, tal qual foi o caso do atacante Erik, negociado com o Changchun Yatai, da China, ainda no início de janeiro.

Hyoran soma nove gols em 41 partidas com a camisa do Atlético-MG na temporada 2020.