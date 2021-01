Atlético-MG se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Grêmio

O Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, e iniciou a preparação para o próximo compromisso da equipe no Brasileirão. O Galo viaja para Porto Alegre e enfrenta o Grêmio, na próxima quarta-feira.

A vitória da equipe mineira diante do Dragão e o tropeço do líder São Paulo fez com que o atleticano voltasse a sonhar com o título do campeonato. Alan Franco falou sobre o confronto de domingo e a expectativa para o meio de semana.

“Foi uma vitória muito importante que nos manteve na disputa pelo título. Agora, contra o Grêmio, vai ser outra final, de todas que temos, então, esperamos estar à altura desse compromisso e ganhar, que seria importante para seguir na luta pelo título”.

Com o campeonato em aberto, o líder São Paulo viu os rivais diretos colarem na tabela, caso do Atlético. Ainda sim, a equipe segue com os pés no chão.

“Apesar do que pode acontecer com as outras equipes, pensamos primeiro em nós. Não adianta eles perderem pontos se não somarmos os três. É o que devemos fazer nessas últimas rodadas. Primeiro, preocupar com nós mesmos, em conseguir os pontos e, depois, vemos o que poderá passar com as outras equipes”, disse o zagueiro equatoriano.

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam na próxima quarta-feira, às 19h15, na Arena do Grêmio. Sampaoli não poderá contar com o volante Jair, suspenso pelo acumulo de cartões amarelos.