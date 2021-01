Atlético-MG supera concorrência e anuncia contratação de Hulk

A novela envolvendo o futuro de Hulk chegou ao fim. Nesta sexta-feira, o atacante de 34 anos foi anunciado oficialmente pelo Atlético-MG.

O novo reforço do Galo é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é que o atleta possa estar em campo no início da próxima temporada, em fevereiro de 2021.

Para fazer a contratação, o clube mineiro precisou superar a concorrência de diversas equipes, Besiktas, da Turquia, e Porto, de Portugal. O atleta também chegou a ser especulado em Palmeiras e Flamengo.

Hulk passou os últimos cinco anos atuando no futebol chinês, pelo Shanghai SIPG. Anteriormente, o jogador havia passado por clubes como Zenit, da Rússia, e Porto, onde conquistou a Liga dos Campeões de 2010/11.

No Brasil, o Hulk vestiu as cores do Vitória no início de sua carreira, mas ganhou notoriedade com a camisa da Seleção, disputando a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.