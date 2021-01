Atlético-MG vence Fortaleza com gol de Arana e pênalti polêmico, e segue na caça ao Internacional

O Atlético-MG segue sonhando com o título do Campeonato Brasileiro! Neste domingo, a equipe recebeu o Fortaleza e venceu por 2 a 0, gols de Arana e Eduardo Vargas.

O segundo gol, inclusive, causou bastante polêmica por conta do pênalti marcado pelo VAR. O árbitro Leandro Pedro Vuaden não havia apitado a penalidade, mas a interferência do árbitro de vídeo fez o juiz mudar de ideia e a decisão causou polêmica.

O primeiro tempo teve muito domínio do Atlético na posse de bola, mas pouca ofensividade dos mineiros. A equipe de Sampaoli tocou, tocou, tocou e pouco ameaçou, sem conseguir criar uma boa chance antes do intervalo.

Na segunda etapa, porém, o jogo mudou completamente. Os donos da casa passaram a ser cada vez mais verticais e começaram a criar oportunidades. Na primeira delas, saiu o primeiro gol.

Hyoran levou pela direita e cruzou no segundo poste. De surpresa, o lateral-esquerdo Guilherme Arana apareceu nas costas da zaga e mandou para o fundo da rede, sem chances para Felipe Alves.

Minutos depois, a polêmica. Sasha chutou da entrada da área e Jackson se jogou na frente da bola, que bateu no braço do zagueiro, colado ao corpo. Vuaden mandou seguir, mas foi chamado pelo VAR. Depois de conferir no vídeo, o árbitro marcou a penalidade.

Na cobrança, Eduardo Vargas bateu mal e Felipe Alves defendeu, mas a bola se ofereceu de volta para o chileno tocar para o fundo da rede.

O Fortaleza ainda teve uma grande chance de empatar a partida, mas desperdiçou. David invadiu a área e foi derrubado por Jair em outro lance que Vuaden mandou seguir. O VAR interferiu outra vez e o árbitro anotou a penalidade.

Osvaldo cobrou no canto direito de Everson, mas tirou demais do goleiro e carimbou a trave.

Arana comemora seu gol diante do Fortaleza MOURÃO PANDA/O Fotografico/Gazeta Press

Com o resultado, o Atlético chegou aos 60 pontos, 2 a menos do que o líder Internacional tinha no início da rodada. O Fortaleza estaciona nos 35 pontos e pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar.

Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza

GOLS: Guilherme Arana (57′) Eduardo Vargas (67′) (CAM)

ATLÉTICO-MG: Everson, Claudio, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Jair, Allan, Savarino, Hyoran e Vargas; Eduardo Sasha; Técnico: Jorge Sampaoli

FORTALEZA: Felipe Alves, Tinga, Dias, Wanderson, Jackson e Carlinhos; David, Ronald, Luis e Luiz Henrique; Wellington Paulista; Técnico: Enderson Moreira

– O Galo tem o melhor ataque do campeonato com 58 gols marcados

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 03/02, 19h30*, Goiás x Atlético-MG – Brasileirão

Quinta-feira, 04/02, 16h30*, Fortaleza x Coritiba – Brasileirão

*horário de Brasília