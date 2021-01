Atomic Heart ganha trailer de gameplay com Ray Tracing e RTX 3080

A desenvolvedora Mundfish publicou um novo trailer do RPG de ação Atomic Heart, apresentando mais detalhes de gameplay e do protagonista, assim como o recurso de Ray Tracing em uma GPU da Nvidia.

Segundo o estúdio, Atomic Heart terá suporte total às tecnologias Ray Tracing e DLSS, como é possível observar no vídeo capturado por uma Nvidia RTX 3080. Nas imagens, também se destacam a ambientação, trazendo um local fechado e rústico muito parecido com as estruturas de Rapture, em Bioshock, e um protagonista poderoso que utiliza habilidades sobrenaturais e armas de fogo para eliminar ameaças sinistras.

Anunciado em maio de 2018, o game da Mundfish se propõe a trazer um mundo aberto e explorável através de mecânicas de RPG e shooter em primeira pessoa. O jogador irá assumir o controle de P-3, agente especial da KGB recrutado para investigar um desastre científico durante a época da antiga União Soviética, localizada em uma realidade alternativa.

Atomic Heart será lançado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC, ainda sem data prevista.