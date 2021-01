Ator atribui sucesso de Shirlipe em Haja Coração a maldades de vilã preconceituosa · .

No ar como Felipe em Haja Coração, Marcos Pitombo fez sucesso como par romântico de Shirlei (Sabrina Petraglia) na primeira exibição da trama. Eles formaram o casal Shirlipe e fizeram o público suspirar com o conto de fadas moderno. Apesar da química inegável entre os personagens, o ator acredita que as maldades de Jéssica (Karen Junqueira) impulsionaram a torcida pelo romance.

“Acredito que a construção do casal, o mote, e os questionamentos de alguns comportamentos preconceituosos por parte da Jéssica que são levantados na história contribuíram para que o público tivesse empatia por este casal”, disse Pitombo em entrevista enviada pela Globo à imprensa.

No remake de Sassaricando (1988), a ex-noiva de Felipe fez o inferno na vida de Shirlei. Ela contratou a filha de Francesca (Marisa Orth) como sua empregada doméstica para explorá-la e chegou a lhe oferecer uma alta quantia em dinheiro para ver a moça humilde longe do publicitário.

A personagem de Karen Junqueira também pegava pesado nas ofensas. A ricaça mimada vivia desferindo frases preconceituosas contra Shirlei pela mocinha usar bota ortopédica. Na infância, a “gata-borralheira” sofreu um acidente causado por Carmela (Chandelly Braz) e ficou manca.

Apesar do grande apelo que a vilã trazia ao casal, Marcos também ressaltou a parceira em cena com Sabrina Petraglia para fazer o casal dar certo. “Ela estava num momento muito especial e inspirado para dar vida a Shirlei. Juntos, tocamos muitos corações com essa história de amor”, completou.

Carinho pela novela

Apesar de Haja Coração ter estreado há quase cinco anos, o ator lembra com carinho de sua participação na trama de Daniel Ortiz. Para ele, o publicitário foi seu papel mais querido pelo público.

“E acima de tudo ele é um personagem que reafirma valores, ele está sempre exercitando atos positivos, generosos, praticando empatia, tentando de certa forma ser uma pessoa melhor e ser um agente transformador para todos à volta dele”, finalizou o intérprete.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A trama é do autor de Salve-se Quem Puder, Daniel Ortiz, trama que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar nos próximos meses. A Globo, entretanto, não confirma ainda o mês do retorno da história paralisada em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.