Ator de Amor de Mãe é acusado de dar calote em massa durante Réveillon · .

O ator Claudio Fits está sendo acusado de dar calote em massa durante o Réveillon de 2021. O intérprete do cozinheiro Ceará na novela Amor de Mãe, da Globo, teria aplicado uma série de golpes de transferência bancária pelo celular nos comerciantes da cidade Arraial do Cabo, na região dos Lagos, durante a virada do ano.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator teria esticado a temporada na região praia até a última segunda-feira (4), deixando para trás dívidas para pousadas, farmácias, supermercados, motoristas de aplicativo e três acompanhantes.

O suposto golpe de Claudio acontecia depois que ele prometia fazer um pagamento por transferência bancária e agendava o procedimento sem a pessoa perceber. Depois de algumas horas, segundo as acusações, ele cancelava as transações, e quando er questionado sobre o dinheiro explicava que entraria em contato com o gerente do banco para resolver o problema.

“Tive um prejuízo de R$ 6 mil. Ele fechou um pacote de R$ 8 mil de sete diárias com os passeios, mas eu comecei a desconfiar pelas desculpas com os outros comerciantes. Cortei os passeios, mas como era fim de semana do Réveillon e tudo de folga mesmo, você acaba dando um voto de confiança. Eu e todo mundo, porque ele dizia que ia resolver no primeiro dia útil do ano. Na madrugada da segunda, ele foi embora”, contou a dona de uma hospedaria, que prefere não se identificar, à colunista.

Um motorista de aplicativo, que também não quis revelar nome, foi contratado para fazer um serviço particular durante três dias por R$ 2 mil. Indignado, ele registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade contra Claudio. Na ocasião, descobriu que o ator tem outras acusações pelo crime de estelionato.

Ainda de acordo com a publicação, a acompanhante Nanda Machado também vai fazer um boletim de ocorrência contra o ator nos próximos dias. Já outra acompanhante, chamada Vitória, disse ter perdido R$ 300 por um programa de duas horas no dia 2 de janeiro.

O . entrou em contato com a assessoria de Claudio Fits, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.