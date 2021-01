Ator de Chiquititas é inocentado em processo por violência doméstica · .

Intérprete do vilão Armando em Chiquititas (2013), João Gabriel Vasconcellos foi inocentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) no processo de violência doméstica. O ator tinha sido acusado de agredir a ex-mulher, a modelo Jessica Aronis. Nas redes sociais, o rapaz comemorou a decisão. “Nenhuma mentira persiste por muito tempo”, escreveu ele.

A informação sobre a sentença de Vasconcellos foi divulgada pelo jornalista Rogério Gentile, do UOL, nesta terça-feira (5). De acordo com a publicação, o desembargador Laerte Marrone absolveu o ator por falta de provas, já que não há testemunhas do momento em que teria ocorrido a agressão.

“Não se pode chegar a uma conclusão segura sobre qual teria sido o exato comportamento do réu”, disse o relator, mesmo admitindo a existência de “fundadas suspeitas”.

João Gabriel Vasconcellos e Jessica Aronis foram casados durante cinco anos. Em 2018, a modelo compartilhou em seu perfil no Instagram um relato de um relacionamento abusivo. Em entrevista concedida ao jornalista Paulo Sampaio na época, a blogueira disse ter sido submetida a situações humilhantes, que iam desde agressões verbais e físicas em público a tortura psicológica, que a fez desenvolver uma anorexia nervosa.

De acordo com o processo judicial, Jessica relatou um momento de descontrole do ator durante uma reunião da empresa da qual eles eram sócios. Ele teria gritado com a mulher, agarrado o braço dela e a conduzido à força até uma sala, em que a teria empurrado sobre uma mesa. Ainda segundo a acusação, João Gabriel só teria parado após um funcionário da empresa intervir e acionar a Polícia Militar.

Um áudio em que o artista ameaça atirar objetos em Jessica também foi anexado ao processo. Na época, Vasconcellos admitiu que a voz que aparece na gravação era sua, mas disse que a ameaça foi apenas uma “metáfora”. O TJ considerou que o áudio parece mais uma “bravata do que uma efetiva promessa de mal à ofendida”.

O . procurou o ator e a modelo para comentarem a sentença, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Ator comemorou decisão

João Gabriel Vasconcellos, que também atuou na série O Negócio (2013-2018), do HBO, fez uma publicação nas redes sociais em que parece celebrar o fato de ter sido inocentado –apesar de não citar diretamente o processo.

“Nos últimos anos passei por situações difíceis. Fui julgado por muitos, carreguei falsas acusações nas costas, sozinho. Ameaças baseadas em mentiras pesadas de uma pessoa a quem entreguei o meu melhor (independente de erros e acertos), que preferiu visibilidade, dinheiro e vingança à boas memórias”, escreveu ele em 22 de dezembro.

“Perdi meu emprego, fui caluniado por juristas, profissionais da minha área e enfrentei falsas acusações baseadas em informações comprovadamente alteradas”, continuou. “Tive que reorganizar minha vida aos 30 [anos]. Fiquei mal. Pensei coisas erradas…. Mas passou, como tudo na vida, acabou. O ciclo se renovou”, disse o artista.

“Tenha fé, porque Deus existe, Ele é justo, nenhuma mentira persiste por muito tempo, todo esforço é reconhecido e é isso que importa”, concluiu. Veja a publicação:

Desabafo

Também em 22 de dezembro, Jessica fez uma publicação no Instagram refletindo sobre uma época difícil da vida –sem citar diretamente o processo contra o ex-marido.

“Eu tava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Importante lembrar, nos fortalecer em cima dessas lembranças, deixar doer se necessário. Só assim crescemos e nos tornamos seres humanos melhores. Somos o que somos hoje por conta de nossa trajetória, das nossas quedas, acertos e erros. Não esqueça da sua história, de onde você veio… Não se envergonhe por algo que passou. Isso nos fortalece! Eu amo a mulher que me tornei hoje, e você? Se orgulha da pessoa que se transformou?”, filosofou ela.

Confira a postagem: