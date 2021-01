Ator de Gênesis põe ordem na Arca de Noé e ganha parceiro animal inusitado · .

Gil Coelho será responsável por colocar ordem na bicharada dentro da arca de Noé (Oscar Magrini) em Gênesis. O ator interpretará Jafé na novela bíblica que vai substituir Amor Sem Igual a partir da próxima terça (19). O personagem cuidará dos animais escolhidos por Deus para escapar das águas do dilúvio –um lagarto, entretanto, contracenará com o ator durante a viagem.

“Tive uma relação com os animais que nunca tive na vida. Foi muito especial ter um contato maior com corujas, cobras e com o lagarto que vai conviver no ombro de Jafé durante a trama”, antecipa o artista em comunicado enviado pela Record à imprensa na tarde desta sexta (15).

O rapaz é o último dos três filhos do homem escolhido por Deus para repovoar a sua criação na segunda fase do folhetim de Camilo Pellegrini. O caçula de Naamá (Cassia Linhares), inclusive, viverá um romance durante as turbulentas chuvas com Dana (Nicole Rosemberg).

“Esse casal tem uma relação muito fofa, uma transparência e empatia lindíssima. Acho que os telespectadores ficarão apaixonados por eles”, aposta o fluminense.

Ele também se identifica com o jeito atrapalhado do papel, que vive às turras com as tábuas e os pregos fora de lugar no navio construído pelo profeta interpretado por Oscar Magrini.

“Eu sou o próprio Jafé contemporâneo. Quando entro em um lugar piso no [próprio] pé, acabo chutando uma pedra, além de ter o mesmo jeito extrovertido com a vida”, confidencia o artista.

Gênesis substitui Amor Sem Igual a partir da próxima terça (19), sob a expectativa de ser o principal motor do horário nobre da Record durante boa parte do ano. A trama conta com 200 atores e sete fases que serão exibidas ao longo de oito meses –o Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito.

