Ator de Smallville se junta a elenco de Fear the Walking Dead; veja trailer · .

O ator John Glover, que interpretou Lionel Luthor na série Smallville (2001-2011), é uma das novidades no elenco de Fear the Walking Dead, e sua aparição marca o ápice do trailer divulgado nesta quarta (27). A segunda metade da sexta temporada estreia no canal AMC Brasil em 12 de abril, às 22h.

O personagem de Glover, cujo nome não foi revelado, confronta Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) na prévia dos novos episódios. Além dele, o elenco também terá mais duas novidades: Nick Stahl (O Exterminador do Futuro 3 e Carnivale) e Keith Carradine (Deadwood, Fargo).

Ao longo da primeira metade da temporada, Morgan (Lennie James) enfrentou desafios para convencer os membros restantes do grupo a se unirem por sua liberdade e desafiarem Virginia (Colby Minifie) de maneira ousada.

À procura da irmã e em busca de proteger os assentamentos de inimigos internos e externos, a vilã sofre as consequências de seu controle absoluto. Será que sua família será desfeita?

O retorno de Fear the Walking Dead nos Estados Unidos acontece em 11 de abril, apenas uma semana após o encerramento dos seis episódios extras de The Walking Dead. A trama original dos zumbi voltará com sua décima temporada em 28 de fevereiro.

Confira o trailer dos novos capítulos de Fear the Walking Dead, com legendas em português: