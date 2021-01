Ator de Verdades Secretas espalha fake news e se encrenca com Prime Video · .

Intérprete de Sam em Verdades Secretas (2015), Felipe de Carolis espalhou uma fake news sobre uma suposta participação em uma série do Prime Video e se encrencou com o serviço de streaming. Neste domingo (24), a empresa informou que o ator nunca foi aprovado na seleção do elenco e que a equipe jurídica foi acionada para analisar o caso.

Em contato com o ., a empresa explicou que Carolis realizou um casting [seleção de elenco] no ano passado para uma nova produção, porém foi rejeitado. Após a negativa, ele não recebeu novos convites da plataforma e o assunto foi encerrado.

No entanto, na última sexta-feira (22), o ator disse que largou a produção da Amazon para ficar à disposição de uma vaga incerta na nova temporada do folhetim protagonizado por Camila Queiroz. “Verdade que abandonastes uma série da Amazon para ficar disponível para Walcyr Carrasco, homem?”, indagou um fã no Instagam.

“É verdade. Deixei um trabalho porque jamais deixaria o Walcyr na mão caso ele me convocasse para a segunda temporada. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Foi um risco que eu, sagitariano, quis correr”, respondeu Felipe, que também reforçou ainda não saber se voltará para a produção da Globo.

Por causa desse relato, o ator descumpriu o contrato de confidencialidade assinado com o Prime Video durante o casting, o que motivou a empresa a apurar os desdobramentos da história junto com seus advogados.

O . entrou em contato com o ator, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Confira o posicionamento do Prime Video:

“O Amazon Prime Video gostaria de esclarecer que o ator Felipe de Cariolis não trabalha para Prime Video e nunca lhe foi oferecido papel em nenhuma produção nossa. Felipe fez um único teste para uma série e não foi selecionado para o papel.”