Ator troca Globo pela Record e aprende a fazer tijolos para construir torre de Babel · .

No ar como o Deco na reprise de Malhação: Viva a Diferença, Pablo Morais deixou a Globo para fazer a sua estreia nas novelas da Record. O ator interpretará Ninrode na terceira fase de Gênesis, épico bíblico que substituirá Amor Sem Igual a partir do próximo dia 19. Ele chegou na emissora já com a mão na massa para aprender a fazer tijolos, já que seu personagem será um dos construtores da torre de Babel.

O galã foi uma das apostas de Luiz Fernando Carvalho em Subúrbia (2012), em que dividiu o posto de protagonista com a também estreante Erika Januza. Ele também fez Velho Chico (2016), Sol Nascente (2016) e Segundo Sol (2018) antes de se transferir para a concorrência. O folhetim de Camilo Pellegrini é sua primeira produção na emissora de Edir Macedo.

Ele dará vida a um dos pupilos de Gomer (Giuseppe Oristanio), uma das cabeças por trás da construção erguida para alcançar o paraíso celeste. A audácia não passa despercebida por Deus, que mistura as vozes dos operários para que eles não se entendam mais.

O rapaz se desviará dos desígnios divinos pela própria mãe, Semíramis (Francisca Queiroz), cuja influência será determinante para que o herdeiro caia em desgraça. Ele, no entanto, está longe de ser um dos vilões da história.

“O Ninrode é sonhador, batalhador e não desiste do que ama. Minha trajetória é de luta e superação, muito parecida com a dele. O personagem me fez crescer como pessoa e ator”, avalia o intérprete em comunicado enviado pela Record à imprensa nesta quinta (7).

Pablo ainda fez aulas de luta, parkour e tiro com arco para o papel. “Ele quer deixar um legado, um recado de força, esperança e inspiração. Mostrar para as pessoas que elas podem fazer o que elas querem, apesar de qualquer coisa”, ressalta o goiano.