Atores de Grey’s Anatomy, Kenan & Kel e Big Bang Theory voltam à TV em 2021 · .

Depois de um ano tumultuado e com várias séries interrompidas pela metade por causa da pandemia do novo coronavírus, 2021 promete ser um bálsamo para aqueles que estavam com saudade de seus atores prediletos. Astros de Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory (2007-2019) e Kenan & Kel (1996-2000) são alguns dos rostos que voltarão à TV neste ano.

A lista inclui ainda nomes premiados, como Michael Chiklis, protagonista de The Shield (2002-2008), Kyra Sedgwick, de The Closer (2005-2012) e Cynthia Nixon, de Sex and the City (1998-2004).

E para os fãs saudosistas que ainda não superaram o adeus de Elliot Stabler a Law & Order: SVU em 2011, o detetive voltará à ativa dez anos depois em uma série própria, e mais uma vez será interpretado por Christopher Meloni.

Confira dez atores que fizeram sucesso nas séries de TV do passado e que estarão de volta em novas atrações em 2021:

divulgação/fox

De cientista nerd a amante de gatos

Mayim Bialik

A atriz de 45 anos achou que ficaria para sempre marcada na memória dos telespectadores como a espevitada Blossom da série homônima, exibida entre 1991 e 1995. Até que surgiu Amy Farrah Fowler, a nerd que roubou o coração de Sheldon (Jim Parsons) em The Big Bang Theory. Agora, Mayim está de volta como protagonista da comédia Call Me Kat, que estreou na Fox norte-americana no dia 3. Ela interpreta uma solteirona que abre mão do seu cargo de professora universitária para inaugurar uma cafeteria para gatos.

reprodução/nbc

Lenda da TV, Ted Danson agora vive político

Ted Danson

Ícone da TV norte-americana, com atuações elogiadas tanto em comédias como Cheers (1982-1993) e The Good Place (2016-2020) quanto nos dramas Damages (2007-2012) e CSI (2000-2015), Ted Danson retorna com a divertida Mr. Mayor. Na trama da rede NBC, ele vive um empresário ricaço que decide concorrer à Prefeitura de Los Angeles pelos motivos errados, mas precisa reavaliar seus conceitos depois que é eleito para o cargo. A estreia nos Estados Unidos ocorreu na última quinta-feira (7).

divulgação/cbs all access

Michael Chiklis volta a viver agente da lei

Michael Chiklis

Vencedor do Emmy e do Globo de Ouro por sua interpretação do policial corrupto Vic Mackey no drama The Shield (2002-2008), Michael Chicklis volta a viver um homem da lei em Coyote. Ele é Ben Clemens, um agente da fronteira que passou 32 anos impedindo que latinos invadissem os Estados Unidos. Mas uma reviravolta em sua vida o coloca para trabalhar justamente a favor das pessoas que tentou deportar no passado. A primeira temporada de Coyote chegou completa no streaming CBS All Access no dia 7.

reprodução/abc

Após muito drama, atriz tenta sorte em sitcom

Kyra Sedgwick

Uma das primeiras atrizes do cinema a migrar para a televisão no século 21, quando aceitou estrelar o drama policial The Closer (2005-2012), Kyra Sedgwick agora investe suas fichas em uma comédia tradicional, com direito a plateia (quando o coronavírus permitir) e risada de fundo. Ela é a protagonista de Call Your Mother, sobre uma mãe que decide atravessar o país inteiro para participar da vida dos filhos que a abandonaram para estudar na faculdade. A série estreia nesta quarta-feira (13), na rede ABC.

reprodução/netflix

Katherine surge morena em série sobre amizade

Katherine Heigl

A eterna Izzie Stevens de Grey’s Anatomy deixou a série em 2010, tentou uma carreira no cinema (que não deu certo) e voltou com o rabinho entre as pernas para a televisão –em um projeto flopadíssimo, State of Affairs (2014-2015), tirado do ar após apenas dois episódios. Depois de se reinventar na divertida Suits (2011-2019) como substituta de Meghan Markle, Katherine Heigl reaparece morena em Amigas para Sempre, drama da Netflix que acompanha a amizade de duas mulheres ao longo de várias décadas. Sua parceira de cena é Sarah Chalke, que fez sucesso em outra série médica, Scrubs (2001-2010). A estreia está marcada para 3 de fevereiro.

divulgação/nbc

O icônico Elliot Stabler, de SVU, está de volta à TV

Christopher Meloni

Série mais duradoura da TV norte-americana, Law & Order: SVU conquistou o público com a relação entre os detetives Elliot Stabler (Christopher Meloni) e Olivia Benson (Mariska Hargitay). O ator deixou o drama policial após 12 temporadas para buscar novos desafios, como a comédia Happy (2017-2019), mas topou voltar ao personagem em Law & Order: Organized Crime, que coloca o ex-oficial aposentado no batente mais uma vez para combater o crime organizado.

reprodução/nbc

Astro do Saturday Night Live terá série própria

Kenan Thompson

Fenômeno com o público infantojuvenil, a comédia Kenan & Kel (1996-2000) revelou o ator Kenan Thompson, que acabou migrando para o tradicional Saturday Night Live –ele está no time do programa humorístico desde 2003 e é o ator mais longevo de todo o elenco. Agora, Lorne Michaels (criador do SNL) decidiu apostar no “prata da casa” e criar uma atração para ele. Thompson será o astro de Kenan, comédia sobre um viúvo que precisa conciliar o trabalho em um programa matinal estilo Hoje em Dia com as filhas. Apesar do novo projeto, o ator já adiantou que não pretende deixar o Saturday Night Live.

divulgação/netflix

Cynthia trocará Nova York moderna pela de 1880

Cynthia Nixon

Ao longo de seis temporadas, Miranda foi a voz da razão na premiada comédia Sex and the City (1998-2004), que fez história na HBO. Mais de 15 anos depois, a atriz Cynthia Nixon retorna ao canal premium para estrelar The Gilded Age, drama criado por Julian Fellowes (de Downton Abbey) e que mostra um grupo de mulheres vivendo na Nova York de 1880. A atriz viverá Ada Brook, uma socialite envolvida com caridade e irmã da antiquada Agnes (Christine Baranski).

reprodução/fox

Ídolo teen fará papel que já foi de Tom Hanks

Josh Peck

Assim como Kenan & Kel, outra dupla fez muito sucesso na Nickelodeon: Drake & Josh (2004-2007), vividos por Drake Bell e Josh Peck. Bem diferente do visual adolescente que mostrava na sitcom, Peck aparecerá mais magro no Disney+ na adaptação para a TV do filme Uma Dupla Quase Perfeita (1989), sobre um policial que forma uma parceria inusitada com um cachorro. O ator assumirá o papel que foi de Tom Hanks no cinema, e cinco cães diferentes da raça mastiff francês vão se revezar como o parceiro animal.

reprodução/disney+

Lauren vai treinar time de hóquei infantil em série

Lauren Graham

Depois de conquistar diferentes gerações como a divertida Lorelai de Gilmore Girls (2000-2007; 2016), Lauren Graham volta a viver uma mãezona em The Mighty Ducks: Game Changers, série do Disney+ baseada na trilogia Nós Somos os Campeões. Ela será Alex, uma mulher superprotetora que decide criar um time de hóquei próprio depois que o filho é rejeitado pelos Ducks, protagonistas dos longas dos anos 1990. Emilio Estevez, irmão de Charlie Sheen, retomará o papel de Gordon Bombay, que viveu no cinema.