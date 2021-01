Atores de Xena e Hércules se desentendem por causa de Trump · .

Lucy Lawless, atriz da série Xena: A Princesa Guerreira (1995-2001), se revoltou com um comentário feito pelo ex-colega, o ator Kevin Sorbo, que deu vida ao protagonista da série Hércules: A Lendaria Jornada (1995-1999).O artista fez um comentário a respeito da invasão do Capitólio em Washington, capital dos Estados Unidos, na última quarta (6), por apoiadores do presidente Donald Trump.

Após a atitude tomada pelos invasores, o artista tentou livrar a cara do político. Apesar de Trump ter incitado protestos e disseminado ódio entre seus seguidores, o ator acredita que as pessoas que invadiram o Capitólio não representam o presidente.

“Eles não parecem patriotas para mim”, escreveu Sorbo em publicação no Twitter. Ao ler o comentário do ator, Lucy resolveu rebater: “Não, querido. Eles não são patriotas. Eles são seus macacos voadores, terroristas caseiros, atores de QAnon. Eles são os babacas que saem e cumprem as ordens malignas das pessoas como você, que gosta de enrolá-los como brinquedos e deixá-los fazer o seu pior”.

Na ocasião da invasão, um grupo de apoiadores de Trump entrou no Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, onde ocorria a contagem dos votos do Colégio Eleitoral das eleições presidenciais, que deram vitória a Joe Biden em novembro de 2020.

Confira o post a seguir:

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean#enabler



— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021