Atrás do TikTok, chefe do Instagram está ‘insatisfeito’ com Reels

Numa competição acirrada com o TikTok, Adam Mosseri, chefe do Instagram no Facebook, afirma que “não está satisfeito” com o estado atual do Reels. Ainda que estejam crescendo consideravelmente, o executivo ainda não se contenta com o sucesso do formato e admite que a concorrência está bem à frente.

“Não estou feliz com isso”, inicia Adam Mosseri em seu comentário sobre o Reels. “Estamos crescendo tanto em compartilhamento, quanto em consumo, mas ainda temos um longo caminho a trilhar. E devemos ser honestos em admitir que o TikTok está na frente.”, completou durante a entrevista para o The Verge Decoder.

Para ele, a plataforma ainda não foi trabalhada o bastante para se diferenciar dos produtos oferecidos pela rede social concorrente — que, para ele, recebe o mérito de introduzir ferramentas criativas e inéditas, como filtros e efeitos para os vídeos. O Instagram, por sua vez, não aposta nessas tendências e não se arrisca com a mesma disposição que o TikTok.

The Verge/Reprodução

Outro ponto crítico presente na atual estratégia do Instagram é o conflito entre seus formatos de vídeo. Atualmente, a rede social do Facebook conta com stories, publicações do perfil, vídeos IGTV e Reels. A base de usuários nem sempre sabe utilizar bem essas ferramentas, que mais parecem sobrepor-se constantemente, como o próprio Mosseri menciona: a maioria das pessoas não entende a diferença entre vídeos postados no Instagram e o IGTV.

Muitas novidades para tão pouco tempo

A estratégia que será seguida é consolidar os atuais formatos da plataforma, delimitar seus limites e propósitos dentro da plataforma, para que eles não ofusquem os produtos do próprio Instagram. “Esse será o ano que teremos que voltar e voltar nosso foco para simplicidade e criação”, completa Mosseri.

Não é difícil pontuar quais foram os erros do Instagram nessa jornada em se tornar uma plataforma relevante para conteúdo em vídeo. Ao tentar emplacar com vários formatos simultaneamente, a rede social pecou em sua diferenciação e criou produtos que se sobrepõem e não se definem bem dentro do próprio propósito.

Mosseri está certo em retardar as novidades para voltar sua equipe na diferenciação dos formatos e na divulgação das possibilidades dentro da plataforma. Esse processo demanda tempo