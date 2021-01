Atriz da Globo pede fim da divulgação do número de mortos da Covid e leva ‘bronca’ · .

Rosamaria Murtinho pediu à imprensa que pare de noticiar a quantidade de mortos vítimas da Covid-19 em uma publicação no Instagram. “Falem no número de recuperados. Nós idosos iríamos agradecer”, sugeriu a atriz de 85 anos. A artista da Globo acabou levando uma “bronca” de Preta Gil e de outros seguidores nos comentários da postagem.

“Querida e amada amiga, eu entendo sua aflição, mas infelizmente muitos não respeitam as regras sabendo que o número de mortos só aumenta todos os dias. Imagina se só divulgam os curados? Eu nem sei o que acontece! A situação é grave e triste mesmo, mas vamos vencê-la”, comentou a cantora, que contraiu a doença em março do ano passado.

Mais de 195 mil pessoas já morreram apenas no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. “Se falando dos óbitos as pessoas não se conscientizam, imagina dizendo só os números de recuperados!”, afirmou a fã Jennipher Mota. “São vidas perdidas, é nescessário”, apontou Rick Silva.

“As pessoas precisam ser educadas para aceitar que existe uma pandemia e ter responsabilidade com o que fazem”, disse Regina Santejana. “Discordo absolutamente de você! Pois se falando no absurdo número de mortos o governo e muitas pessoas não têm comprometimento, imagine não falando”, repreendeu Kalil Fernando Guimarães.

Apesar das críticas, a atriz recebeu o apoio de Oscar Magrini, que comentou a publicação com emojis de palmas. “Vi cada idoso com mais de 100 [anos] retornando pra casa… Isso nos deixa muito feliz!”, concordou Juliana Rebelatto. “Penso assim também, muita tortura isso, só piora a cabeça da gente”, disse Karla Nóbrega.

Confira a publicação de Rosamaria: