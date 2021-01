Atriz de 007 e That ’70s Show, Tanya Roberts morre nos EUA aos 65 anos · .

Tanya Roberts, atriz conhecida por interpretar Midge Pinciotti na série That ’70s Show (1998-2006) e a bond girl Stacey Sutton em 007: Na Mira dos Assassinos (1985), morreu neste domingo (3), aos 65 anos, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o representante da atriz, Tanya sofreu um colapso após passear com seus cachorros em 24 de dezembro. Ela foi levada ao hospital e respirava com a ajuda de aparelhos, mas não resistiu. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Com mais de 50 anos de carreira na TV e no cinema, Tanya nasceu em 1955, no bairro do Bronx, em Nova York. Ela iniciou a trajetória como modelo e estrelou diversas peças publicitárias. Antes de estrear em Hollywood, a atriz também fez parte do elenco de obras para o teatro.

Sua primeira oportunidade em um longa-metragem foi no terror independente Entrando à Força (1976), no qual interpretou uma garota de programa perseguida por um serial killer.

Tanya colecionaria participações menores em filmes e produções para a TV antes de estrear como Julie Rogers na clássica série As Panteras (1976-1981), sua primeira personagem recorrente em um sucesso da época. Logo depois, ela ainda fez aparições em O Barco do Amor (1977-1987) e Ilha da Fantasia (1977-1984).

Foi em 1985, no entanto, que a atriz estadunidense fez a sua faz primeira apresentação em uma grande produção para o cinema. Ela foi a mocinha de 007: Na Mira dos Assassinos, filme que contava com Roger Moore (1927-2017) na pele no espião James Bond.

A personagem pelo qual é mais lembrada em sua carreira é Midge Pinciotti, a mãe de Donna (Laura Prepon) em That 70’s Show. Tanya integrou o elenco da série até a sétima temporada, quando decidiu sair para cuidar da saúde de seu marido. Seu último crédito em Hollywood foi na criticada comédia Barbershop (2005).