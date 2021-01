Atriz de Resident Evil Village e outros games da série faleceu

A última quarta-feira (27) foi um pouco mais triste para os fãs de Resident Evil. Em uma mensagem publicada no Twitter, a Capcom anunciou a morte da atriz Jeanette Maus, que estava trabalhando em Resident Evil Village e também atuou em outros títulos da série.

“Nós aqui da Capcom estamos profundamente sentidos por saber da morte de Jeanette Maus, atriz talentosa que ajudou a trazer à vida diversos personagens diferentes, incluindo nossas bruxas no mundo de Resident Evil Village. Nossos sentimentos à família e pessoas próximas”, diz a mensagem publicada na rede social.

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0

