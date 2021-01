Atriz de The Crown brilha em drama da Netflix sobre a dor de perder um filho · .

De olho na disputa do Oscar 2021, a Netflix estreou na sexta-feira (8) o filme Pieces of a Woman (2020), sua primeira grande aposta do ano para buscar indicações nas maiores premiações do cinema. Com Vanessa Kirby (The Crown) na melhor atuação de sua carreira, o drama sobre a dor do luto de perder um filho já está em destaque na plataforma.

O longa conta a história do casal Martha (Vanessa) e Sean (Shia LaBeouf), que aguarda a chegada da primeira filha. Enquanto o marido leva a vida trabalhando em construção, a protagonista tira a sua licença-maternidade para esperar o dia do parto.

Quando o tão esperado dia chega, o casal, que deseja realizar o procedimento em casa, fica à espera da parteira contratada, mas ela fica impossibilitada de ajudar por estar envolvida em outro parto. Para o seu lugar, eles recebem Eva (Molly Parker), indicada com pompas pela anterior.

Enquanto Sean tenta acalmar a mulher, Eva faz toda a preparação para a realização do parto: escuta os batimentos da criança, arruma o ambiente, mede a dilatação de Martha e faz a contagem das contrações. Tudo isso durante os gritos de dor arrepiantes da futura mãe. As coisas, porém, não ocorrem da maneira esperada, e o bebê não resiste.

Dirigido pelo cineasta húngaro Kornél Mundruczó, Pieces of a Woman tem um primeiro ato angustiante. A câmera mostra todo o processo de nascimento do bebê, das primeiras contrações à chegada dos paramédicos, sem perder um único momento. O espectador acompanha o drama de Martha em tentar resistir à dor, a frustração de Sean por não conseguir ajudar e a apreensão de Eva ao ver que o bebê corre perigo.

Com tanta tensão inicial, os 30 minutos iniciais preparam toda a carga dramática necessária para começar a derrocada na vida dos pais após a perda do filho. Cada um à sua maneira, Sean e Martha sofrem separadamente, sucumbidos pelo luto inevitável.

Indicada ao Emmy por viver a princesa Margareth nas duas temporadas iniciais de The Crown, Vanessa Kirby dá um show na melhor atuação de sua carreira até aqui. Sua Martha parece apática em diversos momentos, mas suas reações deixam claros os sentimentos escondidos atrás de seus olhos aparentemente vazios.

Se a protagonista parece lidar com a dor de forma inexpressiva, o mesmo não pode ser dito de Sean. Ex-alcoólatra e obrigado a lidar com a antipatia da sogra, Elizabeth (Ellen Burstyn), o rapaz sofre para se manter consciente e decide buscar em um processo contra Eva a “justiça” para um alívio que jamais encontrará.

Apesar de Vanessa ser o grande destaque do filme, LaBeouf não fica para trás com sua interpretação. Não estivesse o ator enfrentando acusações de agressão e assédio por sua ex-namorada, a cantora FKA twigs –a Netflix excluiu sua imagem e nome das artes promocionais do longa– certamente estaria entre os nomes considerados para as premiações.

Mesmo que o principal arco seja a morte do bebê, o roteiro escrito por Kata Wéber não se limita a explorar apenas o luto. Pieces of a Woman é um filme sobre relações íntimas e projeções entre pais e filhos. Coadjuvante, Ellen Burstyn tem menos tempo em cena do que o casal principal, mas deixa sua marca em um monólogo irretocável –o tipo de personagem que o espectador ama odiar.

Emocionante, o primeiro grande drama da Netflix para as premiações de 2021 pode não chegar com fôlego para ser lembrado em outras das principais categorias do Oscar, mas não será uma surpresa se ficar registrado como o filme que tornou Vanessa Kirby uma atriz do alto escalão de Hollywood.

Confira abaixo o trailer de Pieces of a Woman: