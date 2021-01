Atriz de The Undoing viverá personagem inédito no live-action de A Pequena Sereia · .

Noma Dumezweni, que se destacou como a advogada Haley Fitzgerald na minissérie The Undoing (2020), é o mais novo nome do elenco do live-action de A Pequena Sereia. A atriz interpretará um personagem inédito, criado exclusivamente para a nova versão e que não estava na animação clássica.

De acordo com o site Deadline, o nome de Noma estava sendo estudado pela Disney há algum tempo. Em seu currículo, ela tem uma participação no sucesso Normal People (2020) e esteve em O Retorno de Mary Poppins (2018), além de estar confirmada no elenco de Made for Love, nova série da HBO.

Em dezembro, o estúdio do Mickey confirmou os nomes que interpretarão os personagens principais de A Pequena Sereia. São eles: Halle Bailey (Ariel) Daveed Diggs (Sebastião), Javier Bardem (Rei Tritão), Jacob Tremblay (Linguado), Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Awkwafina (Sabidão) e Melissa McCarthy (Úrsula).

Com direção de Rob Marshall, o live-action ainda não tem uma data de estreia confirmada.