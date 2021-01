Atriz Mira Furlan, de Lost e Babylon 5, morre aos 65 anos

A atriz Mira Furlan, famosa por suas participações nas séries Lost e Babylon 5, morreu aos 65 anos. A confirmação de sua morte foi dada na noite desta quinta-feira (21), mesmo sem muitos detalhes acerca do que causou seu falecimento.

Nascida na extinta Iugoslávia, Furlan se mudou para os Estados Unidos em 1991, um ano antes de conseguir um papel na série Babylon 5. Na produção, ela interpretou Delenn entre 1993 e 1998, em cinco temporadas. J. Michael Straczynski, criador da produção de ficção científica, fez uma homenagem à atriz por meio de sua conta oficial no Twitter.

“É uma noite de grande tristeza, pois nossa grande amiga está percorrendo um caminho no qual ainda não podemos alcançá-la”, escreveu ele na legenda da publicação.

“Mas, como acontece com todas as coisas, vamos alcançá-la com o tempo, e acredito que ela terá muitas histórias para nos contar e novos papéis para compartilhar com o universo”, completou, compartilhando duas imagens que contém uma carta aberta à atriz.

Confira:

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v — J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021

Atriz Mira Furlan também viveu outros personagens marcantes ao longo de sua carreira

Antes mesmo de integrar o elenco de Babylon 5, Mira Furlan já era uma atriz promissora e bastante talentosa. Ela já havia trabalhado no teatro, no cinema e também na televisão em seu país natal.

Em 1985, por exemplo, ela interpretou Ankica Vidmar no filme When Father Was Away on Business (Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios, em português), que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano seguinte.

(Reprodução)Fonte: ABC

No entanto, em 2004, fez sua faz primeira apresentação em Lost, interpretando a cientista Danielle Rousseau. Ela participou de cerca de 20 episódios durante as seis temporadas da série da ABC. Outras participações em séries incluem NCIS, Law & Order: Los Angeles e Just Add Magic.

Mira Furlan deixa seu marido, o diretor Goran Gajic, e seu filho, Marko.