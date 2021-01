Atropelo do City sobre Chelsea, jogaço do United no Ano Novo e Liverpool derrotado; veja resumo da rodada da Premier League

2021 chegou na Premier League!

A 17ª rodada foi aberta no primeiro dia do ano e reservou um excelente jogo em Old Trafford. A jornada ainda teve clássico, com vitória contundente de visitante, além das recuperações de Arsenal e Tottenham.

Além disso, o atual campeão Liverpool foi derrotado e pode ver os rivais o ultrapassarem com os jogos a menos que têm.

Dos dez jogos programados, só um não ocorreu. Fulham x Burnley foi adiado devido a casos de COVID-19 no Fulham.

Confira tudo que aconteceu na primeira rodada da Premier League 2020-21 no Ano Novo:

Dois jogos abriram 2021 já em 1º de janeiro. Depois de o West Ham ter superado o Everton por 1 a 0 em pleno Goodison Park em uma partida com pouca emoção e gol no fim, o cenário foi bem diferente em Old Trafford, onde o Manchester United superou o Aston Villa por 2 a 1.

Em um jogo agitado e emocionante, os goleiros trabalharam muito bem, assim como Paul Pogba, Já Bruno Fernandes e Jack Grealish, é claro, apareceram com destaque, sendo que o primeiro fez o gol da vitória e o segundo deu uma assistência.

No fim, melhor para o Manchester United, que ganhou por 2 a 1 e engatou sua décima partida de invencibilidade na Premier League, ficando atrás do líder Liverpool apenas no saldo de gola (16 a 9).

Mas não foi só o lado vermelho de Manchester que começou bem o novo ano. O City foi até o Stamford Bridge, dominou o Chelsea e venceu por 3 a 1, sendo que abriu três gols de diferença com 34 minutos e só viu o rival descontar nos acréscimos da segunda etapa.

Kevin de Bruyne deu assistência, fez gol (aplicando a lei do ex) e viu seu time dar sequência em sua recuperação, somando o quarto triunfo seguido em jogos oficiais e chegado a uma série de sete confrontos sem derrotas no campeonato.

O revés aumenta a pressão sobre Frank Lampard, que perdeu quatro dos seus últimos seis jogos na competição e viu seu time cair para o nono lugar. Individualmente, Timo Werner segue vivendo um período adverso e ainda protagonizou um dos lances bizarros da rodada.

Se os Blues têm ido mal, o Arsenal vai ficando cada dia mais distante de seu período turbulento. Depois de ter vencido o Chelsea e ter superado o Brighton fora de casa de casa, o time de Mikel Arteta visitou o vice-lanterna West Bromwich, goleou por 4 a 0 e já se aproxima da primeira metade da classificação, depois de ter ficado perto da zona de rebaixamento.

Outro grande time de Londres que sentiu um gosto de fim de má fase foi o Tottenham, que após dois pontos somados em 12 disputados, conseguiu um triunfo contundente por 3 a 0 sobre o Leeds United. E é claro que teve show da dupla Son Heung-min e Harry Kane.

A rodada foi encerrada com o Liverpool sendo derrotado em visita ao Southampton e provando a ‘lei do ex’. Danny Ings, que tem grande carinho de Jurgem Klopp, fez o gol da vitória por 1 a 0 logo com 2 minutos de jogo. Assim, o Liverpool até segue no topo da classificação com 33 pontos, mas pode ver United e City chegarem a 36 e 35, respectivamente, com as partidas que têm a menos.

Depois da partida, uma cena chamou muita atenção: o técnico Ralph Hasenhuttl não conteve as lágrimas depois de ter visto seu time se entregar completamente e resistir à pressão dos Reds para assegurarem o triunfo no St. Mary’s Stadium.

