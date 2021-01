Attack on Titan: dubladores contam o que esperar da última temporada

Attack on Titan é um dos melhores animes da atualidade. A produção da Wit Studio está movimentando uma legião de fãs, que estão esperando ansiosos pelos episódios finais do anime. Em entrevista ao Den of Geek, os dubladores Bryce Papenbrook e Lindsay Seidel comentaram algumas perspectivas sobre o fim da série.

Papenbrook é o responsável por dar voz ao protagonista Eren Jaeger, enquanto Seidel empresta a voz para Gabi.

(Fonte: Wit Studio/Reprodução)Fonte: Wit Studio

Ninguém está a salvo na 4ª temporada de Attack on Titan

Durante a entrevista, Papenbrook deixou claro que nenhum personagem está livre das chances de ser morto. O dublador comentou que não sabe ainda quem morrerá e quem irá viver, e disse: “estou com medo por cada personagem neste show. Eles podem morrer a qualquer momento”.

Ele ainda confirmou que, se tivesse que escolher entre descobrir o que acontece com Eren e saber o desfecho do anime, ele iria gostar de saber a conclusão de Attack on Titan.

Seidel concordou com o colega e reforçou a ideia ao falar que “este é um show no qual você fica com medo por cada personagem o tempo todo!”.

Como foi produzida a temporada final de Attack on Titan?

Os dubladores compartilharam também algumas curiosidades das gravações. Por conta da pandemia de covid-19, Bryce Papenbrook estava gravando as falas de Eren diretamente de casa, sem nenhum contato com os estúdios da produtora.

Já Lindsay Seidel apresenta uma realidade diferente. Ainda que gravando outros programas de casa, a dubladora disse que estava indo aos estúdios da Funimation para gravar as falas de Gabi.

A 4ª temporada de Attack on Titan terá 16 episódios, que estão sendo liberados aos poucos nos catálogos da Cruncyroll e da Funimation, serviços de streaming de animes.