Atuação de Arão na zaga deixa Ceni fortalecido no Flamengo

Na semana passada, o técnico Rogério Ceni foi alvos de pesadas críticas nas redes sociais. Informações vazadas sobre treinos mostraram testes que o treinador promoveu na equipe com jogadores em posições diferentes. Mas com a vitória sobre o Palmeiras, Ceni cala críticos com Arão improvisado na zaga.

Ao treinar com Arão na defesa, recebeu uma chuva de críticas de torcedores revoltados. A expectativa era de que o camisa 5 jogasse na zaga contra o Goiás, na segunda-feira, mas isso não aconteceu. Contudo, contra o Verdão, o treinador formou a dupla de zaga com Rodrigo Caio.

Alexandre Vidal / Flamengo

Willian Arão teve ótima atuação, até mesmo quando Rodrigo Caio foi substituído por Gustavo Henrique. O Flamengo venceu por 2 a 0 e o treinador saiu por cima na situação.

“Claro que quando os resultados não vêm, existe uma cobrança. Mas pra mim, eu não sou muito ligado em redes sociais, essa coisa. As minhas escolhas são baseadas no trabalho do dia a dia, e eu não me baseio muito em opiniões externas. Mas eu entendo que existe um mundo paralelo, virtual, principalmente quando não existe a presença do torcedor no estádio. Mas eu vivo mais esse dia a dia do CT, vou do CT para casa, de casa para o CT”, finalizou.

O Flamengo permanecerá em Brasília até sábado, quando embarcará na parte da tarde para Curitiba, onde enfrenta o Athletico, no domingo.