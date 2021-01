Atualização do Windows 10 removerá o Flash Player de vez

A Adobe encerrou o suporte ao Flash Player no dia 31 de dezembro de 2020, tradicional plugin que teve o seu auge nos primeiros anos do século XXI. Agora, chegou a vez do software ser removido de vez do Windows 10, com o lançamento de uma atualização pela Microsoft, prevista para ser liberada já neste início de 2021.

Segundo o Windows Latest, o pacote de updates foi lançado pela Microsoft em outubro do ano passado de forma opcional, para alguns usuários. Mas entre meados de janeiro e o início de fevereiro, a atualização chegará para todos e de maneira automática, removendo o Flash Player do sistema operacional.

O patch, que recebeu o sugestivo nome de “Atualização para remoção do Adobe Flash Player”, fará a desinstalação permanente do software, mas apenas no Painel de Controle. Ele é compatível com qualquer build do Windows 10, nos processadores ARM e x86, contemplando também o Windows 8.1 e o Windows Server 2012.

Mensagem de encerramento do suporte ao Flash Player.Fonte: Windows Latest/Reprodução

Conforme a gigante de Redmond, os efeitos da atualização são permanentes e não há como serem revertidos. Mas se o usuário precisar continuar a ter o Adobe Flash rodando em seu computador, por qualquer motivo, poderá acionar a ferramenta de restauração do sistema ou apostar em uma solução mais drástica, formatando a máquina.

Navegadores não serão afetados

Mesmo removendo o Flash, a atualização não será capaz de eliminá-lo completamente do sistema. Os navegadores, por exemplo, continuarão a contar com o player, caso ele não tenha sido bloqueado. Chrome, Safari e Firefox já o fizeram, enquanto o Edge deve removê-lo ainda em janeiro.

A instalação manual do plugin também não será removida automaticamente pela Microsoft. Neste caso, o próprio usuário ficará responsável por excluí-lo, conforme as suas necessidades.

Para saber se o Flash ainda está instalado no PC basta usar a barra de buscas na opção “Aplicativos” dentro do menu “Configurações” do Windows, pesquisando por “Flash”.