AU-Spot: o robô inteligente que irá explorar as cavernas de Marte

Já divulgamos aqui no TecMundo as proezas do Spot, o cão-robô da Boston Dynamics, que passou a ser vendido para qualquer pessoa, para realizar algumas tarefas, como carregar pequenos pacotes, subir escadas, caminhar por terrenos acidentados e até pastorear gado.

Em dezembro do ano passado, durante a reunião anual da American Geophysical Union (AGU), cientistas apresentaram uma versão turbinada do Spot: o Au-Spot, equipado com inteligência artificial e uma série de sensores de detecção, que terá a missão de caminhar através de terrenos acidentados e explorar as cavernas subterrâneas do planeta Marte.

Adotado pelos pesquisadores da NASA/JPL-Caltech, o robô dará origem a uma nova “raça” de robôs em Marte, que se juntarão aos seus colegas inteligentes com rodas já presentes no Planeta Vermelho, como o Spirit, Opportunity, Curiosity e a recém-lançada Perseverance.

Como o Au-Spot pode atuar em Marte?

Apesar dos serviços inestimáveis que estão sendo prestados à ciência, os rovers utilizados em Marte ficam restritos às superfícies planas, mas muitas regiões cientificamente atraentes do planeta são localizadas em terrenos irregulares ou abaixo do solo, o que torna os cães robóticos os mais indicados para a tarefa, pois são capazes de cair e se levantar.

Outra vantagem do Au-Spot em relação aos demais rovers é que ele pesa cerca de 12 vezes menos, o que indica que poderia viajar mais rápido. Os sensores acoplados a esses cães permitem que eles evitem obstáculos, escolham entre vários caminhos e construam mapas virtuais de túneis e cavernas disponíveis,

O conhecimento interno das cavernas de Marte pode ser vital para servir de abrigo a futuras colônias humanas, fornecendo proteção natural contra a mortal radiação ultravioleta, o frio extremo e as constantes tempestades de poeira, que podem durar semanas, e são tão massivas que são detectáveis em telescópios comuns na Terra.

Nas conclusões finais da reunião da AGU, os cientista reconheceram o potencial do Au-Dog para ajudar a NASA a explorar locais tradicionalmente inacessíveis