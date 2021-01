Aubameyang tem pior temporada com a camisa do Arsenal e ‘explica’ rendimento ruim do time

Uma das decepções da temporada no futebol inglês é o Arsenal, 11° colocado na Premier League e eliminado da FA Cup no último sábado, contra o Southampton. E um dos fatores que consegue explicar a queda dos Gunners é o atacante Pierre-Emerick Aubameyang.

Nesta terça-feira (26), o time de Auba e cia reencontra os Saints no St. Mary’s, dessa vez pelo Campeonato Inglês, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App a partir das 17h05.

A temporada de Pierre-Emerick Aubameyang tem sido decepcionante em muitos aspectos. Com cinco gols em 17 partidas nesta Premier League, o atacante dos Gunners tem sua pior média de gols a cada 90 minutos (0,3) desde a temporada 2013/14, quando foi contratado pelo Borussia Dortmund.

O número preocupa aos torcedores do clube do norte de Londres pela importância que o seu atacante e capitão passou a ter nas últimas temporadas. Nas últimas duas edições do Campeonato Inglês, com 22 gols em cada ano, o gabonês foi o principal artilheiro da equipe.

Nesta edição, o time tem o pior ataque do torneio entre os seis grandes do país e ficam atrás, ainda, de equipes como Everton, West Ham e Aston Villa. Apesar do bom rendimento da defesa (4° melhor da competição), os resultados não têm sido os melhores dentro do gramado.

A queda de rendimento veio, inclusive, junta de uma coincidência para Auba: a renovação de seu contrato.

Por ter conseguido um acordo melhor no final da última temporada, garantindo sua permanência na equipe, muitos setores da imprensa inglesa passaram a questionar sua queda de rendimento, fazendo conexões com o novo contrato e, até mesmo, levantando a hipótese de um corpo mole do jogador.

Verdade ou não, o torcedor do Arsenal espera que seu capitão, herdeiro da lendária camisa 14 de Henry, recupere seu bom rendimento e repita, muitas vezes, os gols marcados na última rodada, contra o Newcastle, daqui para frente.