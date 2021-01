Augusto Nunes recebe promoção e assume função executiva na Record · .

Comentarista do Jornal da Record e colunista no site da emissora, Augusto Nunes recebeu uma promoção e assumirá o cargo de diretor de Redação do portal R7.com a partir do próximo dia 18, quando ele retorna das férias. A novidade foi anunciada pela empresa nesta quinta-feira (7).

“A Record tem sido sempre protagonista da história da comunicação no Brasil. É um desafio especialmente honroso juntar-me à equipe que está liderando mais um belo momento dessa trajetória vitoriosa”, falou o jornalista, em comunicado à imprensa.

Augusto Nunes, que tem 1 milhão de seguidores somente no Twitter, é um dos principais nomes da rádio Jovem Pan. Ele está na Record desde outubro de 2019

“Augusto Nunes tem uma trajetória ímpar no jornalismo brasileiro. Há 50 anos, com seu texto primoroso, revela os bastidores dos gabinetes mais poderosos do país. Além da escrita leve e arguta, tem enorme capacidade para comandar uma Redação. Nenhum outro profissional dirigiu tantos veículos fundamentais na história do nosso jornalismo”, exaltou Antonio Guerreiro, vice-presidente do Jornalismo do Grupo Record.

Além de diretor de Redação do portal, Nunes continua com a sua coluna diária no R7.com e como comentarista do Jornal da Record. Essa não é a primeira vez que o jornalista exercerá uma função de comando em um veículo jornalístico. Ele já foi chefe em publicações como O Estado de S.Paulo, Jornal do Brasil, revista Época e Zero Hora.