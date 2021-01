Aulas presenciais voltam em 1º de fevereiro no estado de SP, diz secretário

A volta às aulas nas escolas do Estado de São Paulo será tratada como obrigatória a partir do dia 1º de fevereiro.

De acordo com o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, a medida valerá ainda que as cidades paulistas se encontrem na fase crítica da pandemia do novo coronavírus.

“Mesmo que estejamos eventualmente na bandeira vermelha, voltaremos em rodízio com máximo de até 35% dos alunos no mesmo turno. Já tivemos a volta no dia 8 de setembro de mais de 2800 escolas com atividades e não tivemos nenhum caso de transmissão dentro das nossas escolas”, disse.

As declarações sobre volta às aulas aconteceram durante entrevista à Globo nesta segunda-feira (4).

Discussão sobre obrigatoriedade

O Conselho Estadual deve se reunir para discutir se valerá a obrigatoriedade ou não no próximo dia 13 de janeiro.

“Aquilo o que o Conselho Estadual definir segue como regra para todos aqueles sistemas que estão ligados ao Conselho Estadual, caso daquele município que não tem conselho próprio. Mas o calendário, por exemplo, é estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. Então ela pode ter um calendário distinto e regras do dia a dia diferenciadas”, afirmou.

De acordo com o secretário, “o Conselho vai decidir se é obrigatório o retorno dos estudantes, esse tipo de regra mais geral, para esse tipo será sim obrigatório por parte dos municípios”.

Pais inseguros com volta às aulas

Rossieli respondeu perguntas acerca o retorno, inclusive algumas a respeito dos pais inseguros com a ideia.

Segundo ele, a volta às aulas presenciais serão obrigatórias para todos os alunos. A exceção fica para aqueles que apresentarem documento atestado pelo médico que não possuem condições de saúde.

“A ideia é que agora nós tenhamos a obrigatoriedade do retorno. Mas, aquele que tiver um atestado de que faz parte do grupo de risco, não precisará voltar, assim como os profissionais, se tiverem atestado médico também pode continuar fazendo o trabalho remoto”, afirmou.

A saber, as aulas de recuperação de estudantes com baixo rendimento em 2020 se iniciaram nesta segunda. Por semana, acontecerão 25 aulas de reforço.