Aurora vira onça e peita Bibi e Rubinho para salvar a vida do neto · .

Em A Força do Querer, Aurora (Elizangela) não vai se intimidar com o novo status de Rubinho (Emilio Dantas) e Bibi (Juliana Paes) no mundo do crime. Após descobrir que o casal quer que Dedé (João Bravo) fique no Morro do Beco, a veterana virará uma onça. A dona de casa irá à comunidade para tirar o neto do convívio com os bandidos do tráfico de drogas na novela das nove.

O esporro da amiga de Cândida (Gisele Fróes) na filha e no genro acontecerá na próxima sexta (15) na trama de Gloria Perez. Depois de Dedé passar o dia com os pais no morro, Aurora descobrirá por Bibi que o menino ficará na favela por mais tempo.

Com ódio da irresponsabilidade da herdeira, a aposentada decidirá subir o morro para buscar o neto. Na chegada à nova moradia luxuosa do casal, a dona de casa pedirá que o menino recolha suas coisa para ir embora. “Come um negocinho com a gente”, pedirá Rubinho, tentando ser educado, compartilhando um quitute que estará degustando.

“Não. Vamos embora, Dedé. Não quero nada!”, reforçará a colega de Edinalva (Zezé Polessa), com pressa para sair do esconderijo do, então, chefão do crime. Chateada, Bibi chamará a atenção da mãe pela falta de educação.

“Vai estragar a alegria do menino? Você não tá percebendo que ele quer ficar aqui brincando com os brinquedos? Ele não quer ir pra casa, não”, retrucará a futura rival de Carine (Carla Diaz), decepcionada. No entanto, antes que a veterana responda, ela pedirá que o neto pegue suas coisas e os deixe a sós.

Bibi e Rubinho se estranharão com Aurora

Cabo de guerra

“E você, vê se não fica carregando arma na frente do teu filho”, pontuará a dona de casa, referindo-se ao rifle que Rubinho tem. O parceiro de Sabiá (Jonathan Azevedo) não gostará de puxada de orelha e alfinetará a sogra atrevida: “A senhora não muda, né?”, soltará.

“Mas vocês mudaram muito, e pra pior”, retrucará a veterana. Antes mesmo que a discussão esquente novamente, Dedé aparecerá de malas prontas, e o trio fingirá plenitude.

Sem saber sobre o conflito dos parentes, o garoto pedirá para levar os brinquedos que ganhou dos pais, mas Aurora se manterá inflexível: “Deixa pra outro dia, a vovó vai levar você pra passear naquele shopping, lembra?”.

Antes de neto e avó sairem, Rubinho deixará claro que pretende bater de frente com a sogra caso a veterana estrague seu relacionamento com o filho. “Quando você quiser seu brinquedo, você me fala que eu mando levar. A hora que você quiser, tá?”, finalizará o bandido ao menino.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará com as cenas inéditas ao ar em março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

