Autocrítica explica irritação de Marinho após substituição em vitória do Santos

Marinho chamou a atenção pela irritação ao ser substituído aos 49 minutos do segundo tempo na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Botafogo no último domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E pelo que a Gazeta Esportiva apurou, o momento de raiva tem a ver com o próprio desempenho. O camisa 11 acertou a trave duas vezes e não conseguiu marcar seu gol. Soteldo e Bruno Marques balançaram as redes.

A caminho do vestiário, Marinho socou e chutou a placa de publicidade. Quando os demais jogadores desceram, ele já estava mais calmo e comemorou a vitória normalmente.

Quem convive com Marinho relata uma busca sadia por protagonismo. Quando seu desempenho não é o esperado, ele extravasa. Nada prejudicial no entendimento do técnico Cuca.