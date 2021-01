AutoForce divulga várias oportunidades de emprego disponíveis

A AutoForce divulga várias oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação, incluindo Marketing, Vendas e Desenvolvimento. Os interessados devem realizar a candidatura de maneira online. Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se inscrever!

AutoForce divulga oportunidades de emprego

A AutoForce divulga novas vagas de emprego disponíveis em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. As oportunidades são para 7 cargos diferentes, confira-os abaixo.

Desenvolvedor Full Stack (Remoto);

Analista de Conteúdo;

Analista de Marketing;

Social Media;

Estagiário;

Customer Success;

Representante de Desenvolvimento de Vendas.

A vaga destinada à estagiários é para o cargo de Base Keeper e, para concorrer, o candidato deve possuir habilidades em design, além de estar matriculado no curso Técnico em TI, Bacharelado em TI, entre outros. Mais informações podem ser visualizadas no link.

Além disso, a empresa oferece diversos benefícios para seus funcionários. Dentre eles podemos destacar:

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Vale transporte;

Vale alimentação;

Horário flexível;

Auxílio conhecimento.

A AutoForce oferece também um Plano de Carreira, desenvolvendo um plano profissional e salários com cargos de estágio, júnior, pleno e sênior.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas oferecidas pela empresa, os interessados devem acessar o site oficial, procurar a vaga desejada e realizar a candidatura de maneira virtual.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!