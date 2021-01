Autor de Viva a Diferença, Cao Hamburger não queria escrever novela nem As Five · .

Se os fãs de Malhação – Viva A Diferença (2017) dependessem de uma versão passada de Cao Hamburger para conhecer as protagonistas da novela juvenil e do spin-off As Five, talvez esses dois fenômenos sequer tivessem existido. De início, o autor não queria escrever novelas e muito menos continuar a história das personagens em uma série.

Em entrevista exclusiva ao ., o roteirista revela que relutou para escrever o folhetim adolescente quando foi convidado por Silvio de Abreu para ocupar a faixa vespertina. Na época, o autor de A Próxima Vítima (1995) ocupava o posto de diretor de Teledramaturgia da Globo e tinha feito um combinado com Hamburger para o trabalho acontecer.

“Eu nunca tinha pensado em fazer novela, não estava no meu radar. Como muitos colegas que, como eu, fazem cinema e séries na TV, eu sempre tive um pé atrás com o gênero. Um certo preconceito, como quem diz ‘isso não é para mim’. Quando fui convidado pelo Silvio de Abreu, combinamos de fazer uma experiência aos poucos”, entrega o criador de Viva A Diferença.

Assim, Hamburger entregou a sinopse do que viria ser a novelinha e escreveu os roteiros dos primeiros capítulos. Durante o trabalho “a conta-gotas”, o autor se encantou pelo universo que havia criado.

“Quando vi, estava totalmente envolvido. E foi uma experiência muito forte. Uma conexão com o grande público em todo o território nacional que só uma novela consegue estabelecer”, reconhece o paulista.

E a continuação…

Após o sucesso de público e audiência de Viva A Diferença, os fãs da trama clamaram pela continuação da história. Mas Cao Hamburger não concordava em reviver as narrativas de Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Keyla (Gabriela Medvedovski), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari).

“A princípio, achamos que não valia a pena, já tínhamos esgotado todas as histórias daquelas personagens. Só nos convencemos quando veio a ideia de dar um pulo no tempo, explorar outra fase da vida delas. Não mais adolescentes, mas mulheres, tendo que vencer os desafios de serem jovens adultas em um mundo em crise”, completa ele.

As Five se passa sete anos após o nascimento de Tonico (Matheus Dias). E, em vez de lidarem com o fim da escola, namoros de adolescência e preocupação do começo da vida profissional, as protagonistas foram jogadas de cabeça em um “mundo cão” cheio de dificuldades.

“Essa decisão trouxe o frescor que precisávamos e um universo novo a ser explorado para todos os envolvidos, incluindo as atrizes. Foi muito interessante pesquisar e mergulhar no universo de jovens adultos nos dias atuais”, finalizou Hamburger.

