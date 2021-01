Autor do gol da vitória contra o Liverpool, Danny Ings pode ter jogado infectado pela covid-19

Artilheiro do Southampton na temporada, o atacante inglês Danny Ings testou positivo para covid-19 após o confronto contra o Liverpool. Em coletiva, o técnico dos Saints revelou que é possível que Ings tenha entrado em campo já com o vírus contraído.

“Depois do jogo contra o Liverpool, tivemos um teste positivo. Danny Ings agora está fora por dez dias em isolamento”, confirmou o técnico Ralph Hasenhuttl.

“O teste positivo significa que ele poderia estar com o vírus contraído no jogo. Eu acho que 48 horas antes do teste positivo você já pode estar infectado”, complementou o alemão, que ainda reforçou os protocolos seguidos.

“Nós não tivemos mais casos positivos desde então. Isso significa que os protocolos que estamos seguindo são disciplinados e definitivamente bons… Você nunca sabe o que os testes vão mostrar, mas quando você segue os protocolos você consegue controlar o risco”, concluiu Hasenhuttl.

Destaque negativo na Inglaterra, a equipe do Aston Villa sofreu com um surto do novo coronavírus no elenco e teve que reagendar as partidas do campeonato nacional.

O Southampton faz uma temporada acima das expectativas na terra da rainha e ocupa a sétima posição, com 29 pontos. Os Saints visitam o Leicester neste sábado.