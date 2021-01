Autora Manuela Dias é pé-frio ou teve muito azar? · .

Neste ano, a retomada das novelas inéditas na Globo conta com dois desafios: o primeiro é produzir folhetins na velocidade de antes da pandemia; o segundo, afastar a zica que ronda o horário nobre. Amor de Mãe,apesar de ser muito elogiada pela crítica, está no grupo da “maldição das nove” e só deslanchou no seu último mês de exibição. Sair do ar no seu melhor momento é muita falta de sorte.

Com 102 capítulos exibidos, a história de Manuela Dias registrou 30,5 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo. Números que deixam a desejar, principalmente, se comparados com os da antecessora, A Dona do Pedaço, que teve 34,5 pontos com o mesmo número de episódios, além de recordes de audiência acima dos 40 pontos –o que não aconteceu com Amor de Mãe.

A autora teve aproximadamente três anos para desenvolver o folhetim da saga de Lurdes (Regina Casé). Com diálogos bem construídos e recheados de verdades, ela apostava que ia conquistar o público. Mas não foi assim.

A trama entrou para o grupo de novelas que precisaram de ajustes e que enfrentavam rejeição por parte do público, assim como A Regra do Jogo (2015), Velho Chico (2016) e Segundo Sol (2018).

Manuela não é pé-frio, vinha de trabalhos que arrebataram a audiência, como a minissérie Justiça (2016), um daqueles programas que gregos e troianos concordam que é bom. Mas o fato de estrear em um fim de ano, após a exibição de uma trama bem popular e de ter várias inovações –como uma linguagem mais cinematográfica–, pesa nessa balança.

Esse pontos dão mais sentido para avaliar o que Amor de Mãe realmente representa e apontar que a autora teve muito azar em seu debute como titular de uma novela na maior vitrine da TV brasileira: o horário nobre.

estevam avellar/tv globo

A autora de Amor de Mãe, Manuela Dias

Para completar, a história sai prejudicada por ter de ser reduzida. Seriam ao todo 155 capítulos, mas ela se despedirá com 125. Além das tramas cortadas, vai voltar falando de um assunto que todo mundo já está cansado de ouvir: a Covid-19. E o pior é não ter abraço, não ter beijo, não ter aquilo que o telespectador já sente tanta falta na vida real.

A Globo não confirma ainda, mas o plano é voltar com um resumo do que foi exibido entre 25 de novembro de 2019 a 21 de março de 2020 em Amor de Mãe em breve. Cogita-se que começará já no final de janeiro, em compactos antes ou depois da exibição de A Força do Querer.

Após relembrar tudo o que aconteceu, serão somente 23 capítulos inéditos a partir de março para ver o bicho pegar, com Thelma (Adriana Esteves) tocando o terror em Lurdes e até no próprio filho, Danilo/Domênico (Chay Suede).

Ela será capaz de manter a amiga e mãe do rapaz em cárcere privado para que seu segredo de ter comprado uma criança para colocar no lugar da sua que morreu em um incêndio não venha à tona. A comerciante, que trocou o posto de mãe superprotetora pelo de vilã, também vai sequestrar o neto, aquele bebê que ela gerou para o filho e Camila (Jéssica Ellen) em seu ventre depois de forçar a barra para ser a barriga solidária do casal.