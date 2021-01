Auxiliar de Abel congratula atletas por jogo contra o Grêmio: “Merecíamos a vitória”

Com Abel Ferreira sem voz, o auxiliar João Martins foi escalado para conceder entrevista após o empate contra o Grêmio, registrado na noite desta sexta-feira. No Allianz Parque, o representante do treinador elogiou o elenco e destacou que o Palmeiras não mereceu o placar de igualdade na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, o Palmeiras dominou a partida e, antes de sair na frente por meio de Raphael Veiga, mandou três bolas na trave do goleiro Vanderlei. Na etapa complementar, porém, Diego Souza empatou de cabeça e ainda exigiu milagre de Weverton em cobrança de falta.

“Fizemos uma primeira parte muito boa. Só faltou mesmo, das bolas no poste que tivemos, fazer mais um ou dois gols. O jogo ficaria praticamente resolvido. Na segunda, foi um pouco mais equilibrado, mas continuamos a ter nossas oportunidades. E o futebol, por vezes, é injusto. Se podemos usar essa palavra”, disse Martins.

Em relação ao recente confronto com o River Plate, não foram titulares nesta sexta-feira Gustavo Gomez (lesão), Danilo (entorse) e Gabriel Menino (suspenso), além de Gustavo Scarpa e Luiz Adriano, que começaram no banco. Ao falar sobre o jogo, o auxiliar de Abel repetidamente elogiou os atletas.

“Os jogadores que colocamos em campo deram exatamente aquilo que estávamos pedindo. Então, estão todos de parabéns e com a consciência tranquila. Uma pena só, mais uma vez, o resultado final, porque merecíamos a vitória”, declarou João Martins.

Envolvido em uma maratona, com pouco tempo para descansar, o Palmeira terá um Derby pela frente. Em jogo atrasado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Abel Ferreira volta a campo para enfrentar o arquirrival Corinthians às 19 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Allianz Parque.