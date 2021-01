Auxiliar de Tuchel explica tensão entre técnico e Leonardo no PSG

Zsolt Low, auxiliar do técnico Thomas Tuchel, afirmou que havia tensão entre o comandante da equipe e Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain. Em entrevista ao portal “Nezmeti Sport”, o assistente revelou ter sido uma surpresa a demissão do staff após a goleada do gigante francês sobre o Strasbourg, mas que a situação era insustentável.

– Quem acompanhava as notícias da equipe durante um tempo ouviu que havia uma tensão entre o diretor esportivo e o treinador nos últimos meses. O mercado não foi como nós gostaríamos com jogadores importantes deixando a equipe antes das partidas chaves de agosto. Isso gerou tensão entre vários dirigentes e o staff técnico. Eles (Leonardo e Tuchel) tinham ideias diferentes em muitas áreas e a diferença crescia com o tempo. Essa relação não era sustentável a longo prazo.

Com a saída do alemão, o clube francês correu para chegar em um acordo com Mauricio Pochettino e o técnico argentino foi apresentado no último sábado como novo comandante do PSG. O argentino inicia seu trabalho diante do Saint-Étienne pelo Campeonato Francês nesta quarta-feira.